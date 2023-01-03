شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للطاولة يشيد بتنظيم مصر للبطولة العربية للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد العربى لتنس الطاولة برئاسة خليل المهندى بتنظيم البطولة العربية للأندية والتى أقيمت بمصر الأسبوع الماضى بمشاركة 39 فريقا من مختلف الدول.

وتلقى الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور خطاب شكر من نظيره العربى للإشادة بحسن التنظيم والترتيب والضيافة والاستقبال والنجاح للبطولة.



تنس الطاولة

وتوج فريق إنبي لتنس الطاولة بلقب البطولة العربية للأندية بالتغلب على البحرين البحريني، بالبطولة التي استضافتها مصر على صالة رقم 2 بمجمع الصالات لاستاد القاهرة الدولي، كما توج فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى بلقب منافسات السيدات.

وشاركت الطاولة المصرية بعدد 6 فرق بالبطولة وهى كل من الاهلى والزمالك وانبى على مستوى الرجال و الاهلى والزمالك وجزيرة الورد على مستوى السيدات .