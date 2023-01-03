شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلى وخسارة الزمالك قبل استكمال الجولة الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقض الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية دون رد في الجولة الـ11 ليرفع رصيده لـ 27 نقطة.

واستغل الأهلي هدية غريمه الزمالك، الذي سقط قبل 4 ساعات من مواجهة "المارد الأحمر" أمام بيراميدز، بنتيجة (1-2) أمام أسوان، ليتوقف رصيده عند 24 نقطة.

تستكمل اليوم، الثلاثاء منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.



جدول الدوري

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري المصري

الثلاثاء 3 يناير

غزل المحلة & سيراميكا..2.45 ظهراً

المقاولون العرب & حرس الحدود..2.45 ظهراً

الإسماعيلى & البنك الأهلى..5 مساءً

فيوتشر & سموحة..8 مساءً

الأربعاء 4 يناير

فاركو & طلائع الجيش.. 5 مساءً

ترتيب الدوري المصرى

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

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