شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع اللمسات النهائية لضم ظهير سموحة فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على صفقة خالد عبد الفتاح ظهير أيمن فريق سموحة للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية فى يناير الجارى، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين إدارة القلعة الحمراء ونظيرتها فى النادي السكندرى أسفرت عن انتقال اللاعب للأهلي، ويتم حالياً التفاوض بشأن اللاعبين الذين طلبهم سموحة مقابل انتقال لاعبه للأهلي، حيث طلب من الأهلي كلاً من زياد طارق وحسام حسن ومحمد مغربي.

ويرغب سموحة فى الحصول على خدمات زياد طارق على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم، وحسام حسن لمدة ستة أشهر، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد مغربي، ولكن إدارة الأهلي لم تحسم هذا الأمر، حيث تُشير المعلومات إلى أن الأحمر يرفض رحيل مدافعه الشاب محمد مغربي العائد للقلعة الحمراء الصيف الماضي من الدوري التشيكي.

ويبحث مسئولو الأهلي مع نظرائهم فى سموحة خلال الساعات الحالية الترتيبات النهائية لإتمام الصفقة، حتى يتم تجهيز خالد عبد الفتاح للمشاركة فى المباريات المقبلة، حيث تم التعاقد معه لتعويض غياب أكرم توفيق الذى أجرى مؤخراً جراحة في الرباط الصليبي بالنمسا.