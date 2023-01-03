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الأهلي يضع اللمسات النهائية لضم ظهير سموحة فى انتقالات يناير

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القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على صفقة خالد عبد الفتاح ظهير أيمن فريق سموحة للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية فى يناير الجارى، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين إدارة القلعة الحمراء ونظيرتها فى النادي السكندرى أسفرت عن انتقال اللاعب للأهلي، ويتم حالياً التفاوض بشأن اللاعبين الذين طلبهم سموحة مقابل انتقال لاعبه للأهلي، حيث طلب من الأهلي كلاً من زياد طارق وحسام حسن ومحمد مغربي.

 

ويرغب سموحة فى الحصول على خدمات زياد طارق على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم، وحسام حسن لمدة ستة أشهر، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد مغربي، ولكن إدارة الأهلي لم تحسم هذا الأمر، حيث تُشير المعلومات إلى أن الأحمر يرفض رحيل مدافعه الشاب محمد مغربي العائد للقلعة الحمراء الصيف الماضي من الدوري التشيكي.

 

ويبحث مسئولو الأهلي مع نظرائهم فى سموحة خلال الساعات الحالية الترتيبات النهائية لإتمام الصفقة، حتى يتم تجهيز خالد عبد الفتاح للمشاركة فى المباريات المقبلة، حيث تم التعاقد معه لتعويض غياب أكرم توفيق الذى أجرى مؤخراً جراحة في الرباط الصليبي بالنمسا.

 

ويسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية من أجل حسم قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

 

وتعمل إدارة النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، على دعم أغلب المراكز داخل الفريق، والتي يحتاجها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا.

 

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

 

وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

 

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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