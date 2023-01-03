شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب نتيجة "أشعة" كريم فؤاد.. والتشخيص المبدئي جزع في الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادي الأهلي نتيجة الاشعة التي أجرها كريم فؤاد لاعب الفريق خلال الساعات الماضية للتعرّف على حجم إصابته الأخيرة وبرنامجه العلاجي للتعافي منها.

وغادر كريم فؤاد مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت أمس ، الاثنين، في الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري والتي أنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وكشف التشخيص المبدئي لإصابة كريم فؤاد شكوى اللاعب من جزع في أربطة الركبة، لكن الاشعة ستُحدد حجم الإصابة بشكل تام ومدة غيابه ، وشارك حسين الشحات بدلاً من كريم فؤاد في المباراة التي أقيمت بإستاد القاهرة .

من ناحية أخرى، أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، سعادته بفوز فريقه بثلاثية نظيفة على بيراميدز خلال مباراتهما معاً ، وقال: نحن سعداء بالفوز على بيراميدز وكنا منظمين، ووظفنا اللاعبين بشكل جيد ونعلم أن بيراميدز فريق قوي ولديه لاعبين على أعلى مستوى وتقدمنا في النتيجة بتصويبة رائعة من السولية.

وأضاف كولر، في تصريحات له عقب المباراة: كنا نغلق اللعب ونجعلهم يجرون خلف الكرة من أجل إرهاقهم، وفي الشوط الثاني، كنا أكثر صلابة ومرت الأمور كما خططنا لها، وكانت مباراة مهمة حتى تدرك اللاعبين كيف تنتشر داخل الملعب وكيف تدافع ولا تستقبل أهدافا، وهذا من سمات الفرق الكبيرة وقد تحقق ذلك داخل الملعب، وبين الشوطين شعرت أن شادي غير قادر على استكمال المباراة، ولذلك دفعت بشريف وقدم مستوى جيدا، وكان يتحرك بشكل جيد بين دفاع بيراميدز.

وتابع: التدوير الغرض منه إراحة اللاعبين بسبب ضغط المباريات حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابة كما حدث مع كريم فؤاد، ولا نعرف موقفه، بخلاف أننا نعتمد على الضغط العالي، ولا أستطيع الجزم بإمكانية تثبيت التشكيل من عدمه، ونحتاج مجهودا مضاعفا من اللاعبين.