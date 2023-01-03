الإسماعيلى "الجريح" يصطدم بالبنك الأهلى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق الإسماعيلى، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بفريق البنك الأهلى باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث تلقى الإسماعيلى هزيمة بثلاثية أمام الزمالك فى الجولة الماضية، فيما حقق البنك الأهلى الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويسعى أحمد حسام ميدو، المدير الفنى الجديد لفريق الإسماعيلى، لتحقيق الفوز الأول له مستغلا عاملى الأرض والجمهور فى خطف الثلاث نقاط، وطالب اللاعبين بمواصلة التركيز فى التدريبات من أجل إعادة الدراويش للمكانة التى يستحقها، وحذر من خطورة الثنائى كريم بامبو وناصر منسى أمام مرمى الإسماعيلى.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثامن عشر فى جدول ترتيب الدوري الممتاز والأخير برصيد 6 نقاط، بعد مرور 10 جولات، حيث حقق الفوز فى لقاء والتعادل فى 3 مباريات والخساراة فى 6 مواجهات، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.

وفى المقابل، يأمل حلمى طولان، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، فى مواصلة الأداء الجيد وتحقيق الفوز الثانى له على التوالى مع الفريق بعد الفوز على المقاولون، وحذر طولان من انتفاضة فريق الإسماعيلى بقيادة ميدو، وطالب اللاعبين بضرورة الضغط على لاعبى الدراويش فى كل مناطق الملعب وتسجيل هدف مبكر لتسهيل المباراة عليهم.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، بعد مرور 10 جولات، حيث حقق الفوز فى مباراتين والتعادل فى 3 لقاءات والخساراة فى 5 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.