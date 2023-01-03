زجاجات وألفاظ خارجة.. جماهير الزمالك تعتدي على الحكم أمين عمر بعد الخسارة أمام أسوان (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار جدلا واسعاً عقب لحظات من نهاية مباراة أسوان والزمالك، والتي أقيمت أمس الإثنين وانتهت بخسارة الأبيض ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأظهر الفيديو تعدي بعض جماهير نادي الزمالك، التي تواجدت في مدرجات ملعب أسوان، على حكم المباراة أمين عمر، حيث ألقوا عليه زجاجات فارغة ووجهوا له شتائم بألفاظ خارجة.

وعبّرت جماهير الزمالك عن اعتراضها على القرارات التحكيمية عقب انتهاء مباراة الأبيض وأسوان، حيث تعدوا على حكم المباراة أمين عمر أثناء خروجه من ملعب اللقاء.

وتمكن فريق أسوان من تحقيق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتعتبر هذه هي الهزيمة الأولى للزمالك في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، حيث أنه فقد 3 نقاط، وتجمد رصيده عند النقطة 24 بالمركز الثاني في ترتيب الدوري، بعدما استعاد النادي الأهلي الصدارة مرة أخرى عقب فوزه على نادي بيراميدز بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، لـ يصل بذلك إلى 27 نقطة.