شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يلتقى سموحة فى مواجهة صعبة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، مع سموحة باستاد السلام الدولى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث حقق فيوتشر فوزاً صعباً على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية، فيما تعادل سموحة سلبياً مع غزل المحلة فى نفس الجولة.

ويسعى على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، لمواصلة النتائج الرائعة التى يحققها وانتزاع الفوز السابع فى بطولة الدورى هذا الموسم من أجل مواصلة تضييق الخناق على فرق المقدمة، وطالب المهاجمين بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى الفريق السكندرى الذى يعتمد على الدفاع بكثرة مما يصعب الأمور حال عدم التسجيل مبكرا.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، بعد مرور 10 جولات، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات والتعادل فى 4 مواجهات ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

وفى المقابل، طالب طارق العشري، المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين بمواصلة بذل الجهد والأداء الجيد الذى ظهر فى مباراة غزل المحلة، رغم ضياع نقطتين، وشدد على ضرورة فرض الأسلوب على فيوتشر وحرمانهم من الوصول لمرمى الهانى سليمان، وطالب المهاجمين بضرورة استغلال الفرص وتسجيل الأهداف لتحقيق فوز غائب منذ فترة.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط جمعها من 10 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.