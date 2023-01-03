شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستدرج سيراميكا لاقتحام المربع الذهبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق غزل المحلة ، فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الثلاثاء، فريق سيراميكا باستاد غزل المحلة، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث تعادل غزل المحلة مع سموحة سلبياً فى الجولة الماضية، فيما تعادل سيراميكا مع الأهلى بهدف لمثله فى نفس الجولة.

ويسعى اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، لإعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد الهزيمة من فيوتشر والتعادل مع فاركو وسموحة سلبيا، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز على استغلال الفرص وغلق المساحات أمام لاعبى سراميكا وخاصة إيبوكا من أجل الخروج بالثلاث نقاط.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، بعد مرور 10 جولات، حيث حقق الفوز فى 5 لقاءات والتعادل فى 3 مواجهات والخساراة فى مباراتين، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

وفى المقابل، يأمل أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، تحقيق فوز غائب منذ 3 أسابيع بعد التعادل مع الداخلية والهزيمة من الاتحاد والتعادل مع الأهلى، وحذر لاعبيه من خطورة لاعبى المحلة على ملعبهم وطالبهم بضرورة استغلال الفرص لإرباك المحلة بهدف مبكر والعودة بالثلاث نقاط للتقدم أكثر فى جدول الدورى.

ويحتل سيراميكا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد مرور 10 جولات، حيث حقق الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 3 مواجهات والخساراة فى 4 مباريات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا.