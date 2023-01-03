شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستقبل حرس الحدود بحثاً عن النقاط الثلاث بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل المقاولون العرب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد مرور 10 جولات، حيث حقق الفوز فى مباراتين والتعادل فى 6 لقاءات والخساراة فى مواجهتين، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.
وفى المقابل، يسعى أحمد أيوب، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، فى خطف الثلاث نقاط وتحقيق الفوز الثانى له مع الفريق الصاعد حديثا للدورى، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز فى هجمات المقاولون وغلق كل المساحات أمامهم من أجل عدم استقبال أهداف سهلة تتسبب فى خسارة الفريق.
ويحتل حرس الحدود المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بعد مرور 10 جولات، حيث حقق الفوز فى لقاء والتعادل فى 4 مباريات والخساراة فى 5 مواجهات، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم 13.