شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستقبل حرس الحدود بحثاً عن النقاط الثلاث بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق المقاولون العرب ، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق حرس الحدود باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث سقط المقاولون أمام البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما فرط الحرس فى فوز كان فى المتناول وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بعد التقدم بهدفين نظيفين.

من جهته طالب شوقى غريب، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، اللاعبين بنسيان مباراة البنك الأهلى والتركيز على مباراة اليوم للخروج بالثلاث نقاط، وشدد على أهمية بذل الجهد لتحقيق الفوز، وحذر اللاعبين من خطورة الحرس الذى يقدم مستويات جيدة فى الفترة الأخيرة.

ويحتل المقاولون العرب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد مرور 10 جولات، حيث حقق الفوز فى مباراتين والتعادل فى 6 لقاءات والخساراة فى مواجهتين، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

وفى المقابل، يسعى أحمد أيوب، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، فى خطف الثلاث نقاط وتحقيق الفوز الثانى له مع الفريق الصاعد حديثا للدورى، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز فى هجمات المقاولون وغلق كل المساحات أمامهم من أجل عدم استقبال أهداف سهلة تتسبب فى خسارة الفريق.

ويحتل حرس الحدود المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بعد مرور 10 جولات، حيث حقق الفوز فى لقاء والتعادل فى 4 مباريات والخساراة فى 5 مواجهات، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم 13.