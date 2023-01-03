شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة فى الأهلى لحسم باقي صفقات الشتاء قبل كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتواصل الاجتماعات في الأهلي بهدف التجهيز لصفقات أخرى يتم حسمها للفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، ويُكثّف مسئولو النادي جلساتهم واجتماعاتهم لضم أكثر من صفقة محلية وأجنبية لتدعيم الفريق، وفى هذا الشأن أنهى النادي صفقة محمد الضاوى "كريستو" لاعب النجم الساحلي التونسي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، بعد الاتفاق مع النادي التونسي واللاعب على جميع التفاصيل.
فيما تراجع مسئولو النادي الاهلى عن ضم الغاني دانيال أفري لاعب هارتس أوف أوك الغاني بسبب تواضع قدراته الفنية، بعدما شارك فى ودية خاضها "بدلاء" وشباب الأهلي أمام منتخب غانا للمحليين ظهر السبت الماضى باستاد التتش، وهى المباراة التى شارك فيها دانيال برفقة منتخب بلاده وسجل هدفاً فى الأهلي من ضربة جزاء، لكن الجهاز الفني للأحمر تراجع عن ضم اللاعب بسبب قدراته الفنية المتواضعة خلال هذه المباراة الودية التى فاز فيها منتخب غانا للمحليين بثلاثة أهداف لهدف، كما أن هناك سببا مهما جعل الأهلي يتراجع عن ضم اللاعب، وهو عدم إمكانية النادى الاستعانة به فى بطولة أفريقيا لأنه شارك فى النسخة الحالية من بطولة الكونفيدرالية مع ناديه هارتس أوف أوك.
ويسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية من أجل حسم قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.
وتعمل إدارة النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، على دعم أغلب المراكز داخل الفريق، والتي يحتاجها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا.
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأنية 2023 للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالي.
وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.
وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.
احمد سعيد
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