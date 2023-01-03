شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام الداخلية والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة أسوان، التى أقيمت عصر الاثنين باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصرى.
الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.
موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري أمام الداخلية
يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
مباريات الزمالك في شهر يناير
1- الزمالك ضد الداخلية يوم الخميس 5 يناير فى الساعة السابعة مساء.
2- الزمالك ضد الاتحاد السكندري 11 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.
3- «كأس مصر» الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.
4- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.
5- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.
6- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.