موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام الداخلية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة أسوان، التى أقيمت عصر الاثنين باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصرى.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري أمام الداخلية

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.