شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يبحث عن الفوز السابع لفيوتشر فى مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، مواجهة قوية عندما يصطدم بنظيره سموحة، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 11 بالدوري، حيث يبحث فريق فيوتشر عن حصد الانتصار السابع بالدوري في الموسم الجاري.

ويسعى فريق فيوتشر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة التي بدأت مع انطلاق الموسم الجاري وامتدت لنحو 10 مباريات، آخرها الفوز على فاركو فى مباراة مثيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وشدد علي ماهر على أهمية التسجيل المبكر فى اللقاء واستغلال كل فرصة، خاصة أن فريق سموحة يدافع بشكل منظم، وهو ما حدث فى آخر مباراتين للفريق السكندري بالدوري أمام الأهلي ثم غزل المحلة.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات أخرى ولم يتلقى أي خسارة، وسجل فريق فيوتشر 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 4 أهداف أخرى، كأقوى خط دفاع في الدوري مناصفة مع نادي الزمالك الذي استقبل هو الآخر 4 أهداف فقط.

بينما يحتل فريق سموحة بقيادة طارق العشري، المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 10 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

وكان فريق سموحة قد تعادل سلبياً في الجولة الماضية أمام غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع العاشر بدوري رابطة الأندية المصرية.