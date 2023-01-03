شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الدورة التحكيمية لسيدات المصارعة برأس البر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الدورة التحكيمية لسيدات المصارعة ، اليوم الثلاثاء، والتى تقام برأس البر بمشاركة 30 محكمة من مختلف الأعمار. واعتمد الاتحاد الدولي للمصارعة صالة برج العرب بالإسكندرية لاستضافة منافسات بطولة إبراهيم مصطفى المقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل. وكان من المقرر إقامة البطولة بصالة استاد القاهرة، إلا أنه تم نقلها إلى برج العرب نظرا لانشغال الصالة.

وتستضيف مصر بطولة إبراهيم مصطفى فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل، والتى أدرجها الاتحاد الدولي ضمن بطولات التصنيف العالمى لعام 2023.

ويختار الاتحاد الدولى سنويا 4 بطولات لتكون ضمن بطولات الرانك، وهو ما يحدد تصنيف اللاعبين فى بطولة العالم للكبار. وتقام بطولة إبراهيم مصطفى كل عام بمصر، فى مختلف فروع المصارعة الرومانية والنسائية والحرة.