شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود من أسوان صباح اليوم بعد الخسارة من تماسيح النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، من أسوان، صباح اليوم، الثلاثاء عقب مواجهة ممثل الصعيد، فى الجولة الحادية عشرة بالدورى.

وفضل فيريرا المبيت بأسوان على أن يعود الفريق عبر رحلة طيران صباح اليوم، لبدء استعداداته لمواجهة الداخلية فى الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتى تقام الخميس المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان فريق أسوان فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الاثنين، باستاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك الهزيمة هى الأول للفارس الأبيض فى الموسم الجارى.

بهذه النتيجة يستمر الزمالك على صدارة الدورى برصيد 24 نقطة بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاث وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 6، فيما يحتل أسوان المركز الـ 7 برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، وسكنت شباكه 13.