شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إنبى بتدريبات استشفائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر التجهيز لمباراة إنبى، المقرر لها بعد غدٍ الخميس، فى الدوري الممتاز، ويخوض الفريق مرانه اليوم دون راحة عقب مباراة بيراميدز أمس بالدورى، نظراً لضيق الوقت، ويخوض اللاعبون الأساسيون مراناً استشفائياً على أن يخوض باقي اللاعبين مراناً قوياً.

ويعقد كولر جلسة قبل المران من أجل الحديث مع لاعبي الفريق عن أحداث مباراة بيراميدز وما حدث فيها من سلبيات وإيجابيات، خاصة أن الفريق يخوض الفترة الحالية ارتباطات قوية ومتلاحقة، وهو ما يجعل الجهاز الفني مُطالب بتدارك الأخطاء سريعاً وتجهيز الفريق فنياً وبدنياً لخوض جميع المباريات دون تراجع في المستوى للحفاظ على حظوظه في الفوز ببطولة الدوري.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.