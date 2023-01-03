شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يبحث عن ثالث انتصارات المقاولون فى الدورى أمام الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب مدرب الفريق، عن استعادة الانتصارات فى مباراة اليوم التى تجمع المقاولون وحرس الحدود، فى الثالثة إلا الربع عصراً، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون بالمباريات السابقة لحرس الحدود، وآخرها التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الحدود قبل اللقاء المرتقب.

وأغلق الجهاز الفني للمقاولون صفحة الهزيمة من البنك الأهلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضى، وانتهت بفوز أبناء حلمى طولان بهدفين مقابل هدف.

وتعتبر الهزيمة من البنك الأهلي هى الثانية للمقاولون العرب خلال مشوارهم بالدوري منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث سبق وتلقى ذئاب الجبل الهزيمة الأولى من بيراميدز بهدفين نظيفين.

ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض ذئاب الجبل 10 مباريات حيث فاز المقاولون في مباراتين، وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

على الجانب الآخر، يحتل فريق حرس الحدود المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول الدوري برصيد 7 نقاط، حيث خاض الحدود 10 مباريات فاز في لقاء واحد وتعادل في 4 مباريات أخرى، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وأحرز لاعبو الحدود 5 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.