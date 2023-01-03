شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يختتم استعداداته الليلة لمواجهة طلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة ايهاب جلال تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء غد الاربعاء باستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا اليللة، وعكف ايهاب جلال طوال الأيام الماضية على دراسة مباريات طلائع الجيش بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه ببداية تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن استعادة الانتصارات بداية من مواجهة الطلائع بالمحطة المقبلة للدوري.

فى سياق آخر، عقد إيهاب جلال، المدير الفنى لنادى فاركو، اجتماعاً مع لاعبيه شرح لهم طريقة عمله خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الالتزام والاجتهاد سيكون شعار التواجد فى التشكيل الأساسى، مشيراً إلى أن المشاركة ليست حكراً على لاعب بعينه وأن الاستبعاد سيكون مصير أى لاعب يثبت تقصيره فى التدريبات والمباريات.

وتعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادى خلفا للبرتغالى نونو الميدا الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج.