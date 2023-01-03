شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتجه إلى الإسكندرية اليوم استعدادا للقاء فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة مساء غد، الأربعاء، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن محمد يوسف قائمة المباراة التى تتوجه للاسكندرية اليوم لدخول معسكر مغلق هناك.

وصحح محمد يوسف أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب محمد يوسف تلافى هذه الاخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري.

وخاض الطلائع مباراة ودية مع منتخب اليمن مساء الخميس الماضى انتهت بفوزه بهدف دون رد سجله كريم حلاوة ضمن الاستعداد لمواجهة فاركو.

في سياق آخر، عكف محمد يوسف، على دراسة مباريات فاركو فى الدوري، وآخرها مباراته مع فيوتشر في الجولة الأخيرة للمسابقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة فاركو، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.

ويواصل محمود وحيد الظهير الايسر لنادى طلائع الجيش تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد السمانة للتعافى من الإصابة والعودة للملاعب.