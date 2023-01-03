شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسكواش تختتم استعداداتها للمشاركة فى بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم البعثة المصرية للاسكواش استعداداتها اليوم، الثلاثاء، للمشاركة فى بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والمقرر لها غدا الأربعاء.

وكانت بطولة بريطانيا قد تم تأجيلها خلال عامي 2021 و2022 بسبب تداعيات أزمة كورونا، حيث تعتبر البطولة المرتقبة هى الأقدم والأكثر شهرة في بطولات العالم للناشئين، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية ومن المقرر استمرارها لمدة خمسة أيام.

ويشارك فى البطولة التي تستضيفها إنجلترا أكثر من 650 لاعبًا ناشئا من جميع أنحاء العالم، ويتنافسون فى فئات عمرية، الفتيات والفتيان تحت 11 عامًا وحتى أقل من 19 عامًا.

من جانبه، قال مارك ويليامز، المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي للاسكواش، "يسعدنا أن نعلن عن عودة بطولة الناشئين البريطانية المفتوحة بكامل حجمها ونتطلع للترحيب بعودة أفضل اللاعبين الناشئين في العالم إلى حدثنا الرئيسي.

وأضاف، "القيود المفروضة على السفر الدولي بسبب جائحة COVID-19 ، جعلت الحدث غير مقبول في العامين الماضيين ، لكننا سعداء لأن الكثير من الشباب ستتاح لهم الفرصة مرة أخرى للتنافس على الألقاب المرغوبة في برمنجهام في يناير ".