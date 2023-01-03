شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري أمام إنبى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.
موعد مباراة الأهلى القادمة في الدوري أمام انبى
ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى الخامسة مساء الخميس المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير
الخميس 5 يناير – إنبي ضد الأهلي – الدوري (الجولة 12) – ملعب المقاولون
الخميس 12 يناير – الأهلي ضد المصري – الدوري (الجولة 13) – ملعب برج العرب
الإثنين 16 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام
السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة
الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام
الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس.