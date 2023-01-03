شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد بالصور.. رونالدو يصل الرياض تمهيدا للانضمام إلى النصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وثق نادي النصر السعودي لحظة تاريخية، بوصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض، تمهيدا لانضمامه إلى "العالمي".

وأعلن النصر، الجمعة الماضية، عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو، لمدة عامين ونصف، سيحصل بموجبه على مبلغ 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا حسب ما أكدته تقارير إعلامية عالمية.

وقبل ساعات قليلة وصل رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدا لبدء مشواره مع النصر.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة صور من وصول رونالدو إلى السعودية.

وحرص عدد كبير من المشجعين على استقبال قائد منتخب البرتغال والتقاط الصور التذكارية معه.

حسب ما أعلن عنه نادي النصر في وقت سابق، فإن حفل تقديم كريستيانو رونالدو وتوقيع عقده مع "العالمي" سيقام يوم الثلاثاء 3 يناير/ كانون الثاني 2023 بملعب "مرسول بارك".

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

سيرتدي النجم صاحب الـ37 عاما القميص الذي يحمل الرقم 7، وهو نفس قميصه مع أنديته السابقة مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

سعر قميص كريستيانو رونالدو مع النصر يبلغ 414 ريالا، حسب تقرير نشرته صحيفة "الميدان" السعودية.

وبحسب ما أعلنته صحيفة "الاقتصادية"، فإن نادي النصر جمع في أقل من 24 ساعة منذ الإعلان عن الصفقة، ما يصل إلى 2 مليون ريال سعودي نظير بيع قمصان كريستيانو رونالدو في المتجر الرسمي، حيث نفدت الكمية المتاحة.

وبعد نفاد أول دفعة من قمصان رونالدو، ظهرت الأحد الماضي دفعة جديدة من القمصان.