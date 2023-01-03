«نحن نعيش في عبث» .. مرتضى منصور: أنا ممنوع من السفر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن تكلفة رحلة جماهير الزمالك إلى أسوان من أجل تشجيع الفريق في مواجهة الدوري مع أبناء الجنوب.

ويلعب الزمالك مع أسوان في الجولة الحادية عشر من الدوري، عصر غد الإثنين على ملعب أسوان.

وقال منصور في تصريحات خلال قناة "الزمالك:" كان هناك أزمة في حجز التذاكر، تواصلت مع المسؤولين في شركة تذكرتي وتم حل المشكلة، ودفعنا نصف مليون جنيه لحجز قطار لجماهير الزمالك".

وتحدث مرتضى عن تعليقات الجماهير حول الوجبات التي يتم توزيعها على جماهير الزمالك قائلا: "أنت مالك"، ما ستطلبه جماهير الزمالك سندفع ثمنه، جمهور عظيم ذاهب وراء فريقه في كل مكان".

وأضاف:" جمهور الزمالك عظيم يدعم الفريق دائما، ويارب يعودوا منتصرين، كنت أتمنى الذهاب إلى أسوان لكن أنا ممنوع من السفر وهذا عبث، نحن نعيش في عبث".