شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: عملنا على إرهاق لاعبى بيراميدز فهزمانهم بالثلاثة.. واستاد القاهرة رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سعادته بفوزفريقه بثلاثية نظيفة على بيراميدز خلال مباراتهما معاً الليلة، وقال: نحن سعداء بالفوز على بيراميدز وكنا منظمين، ووظفنا اللاعبين بشكل جيد ونعلم أن بيراميدز فريق قوي ولديه لاعبين على أعلى مستوى وتقدمنا في النتيجة بتصويبة رائعة من السولية.

وأضاف كولر، في تصريحات له عقب المباراة: كنا نغلق اللعب ونجعلهم يجرون خلف الكرة من أجل إرهاقهم، وفي الشوط الثاني، كنا أكثر صلابة ومرت الأمور كما خططنا لها، وكانت مباراة مهمة حتى تدرك اللاعبين كيف تنتشر داخل الملعب وكيف تدافع ولا تستقبل أهدافا، وهذا من سمات الفرق الكبيرة وقد تحقق ذلك داخل الملعب، وبين الشوطين شعرت أن شادي غير قادر على استكمال المباراة، ولذلك دفعت بشريف وقدم مستوى جيدا، وكان يتحرك بشكل جيد بين دفاع بيراميدز.

وتابع: التدوير الغرض منه إراحة اللاعبين بسبب ضغط المباريات حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابة كما حدث مع كريم فؤاد، ولا نعرف موقفه، بخلاف أننا نعتمد على الضغط العالي، ولا أستطيع الجزم بإمكانية تثبيت التشكيل من عدمه، ونحتاج مجهودا مضاعفا من اللاعبين.

واستطرد: أعتقد أن استاد القاهرة أفضل ملعب داخل مصر وأتمنى أن أستمر في اللعب عليه والإدارة وعدتني باللعب عليه وارغب في مساعدة اللاعبين بتقديم أفضل كرة في المباريات.

واختتم كولر تصريحاته قائلا: استطعنا تحقيق الفوز في الاختبارات الصعبة أمام الزمالك وبيراميدز، وهو يمنحنا ثقة ويجعلنا نسير على الطريق الصحيح، واللاعبون يبذلون مجهودا كبيرا لتطبيق فكري وتطوير الأداء.