شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس: بيراميدز لا يستحق الخسارة بثلاثية من الأهلى وأسعى لعلاج الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، إن فريقه لم يكن يستحق الخسارة بثلاثية أمام الأهلي في الدوري الليلة، وإن بيراميدز قدم مباراة كبيرة، لكن في النهاية استقبل ثلاثة أهداف، وهذا لا يعكس سير المباراة.

وأضاف جونياس، في تصريحات عقب المباراة: بعد استقبال الهدف الأول سيطرنا على المباراة، وكنت أرى أنها مسألة وقت حتى نُسجّل وأبارك للأهلي على الفوز.. والدوري لا يزال طويلا، وسنرى في النهاية والانتظار لختام الدوري.

وتابع مدرب بيراميدز: كان علينا تسجيل الفرص التي أتيحت لنا أمام الأهلي، وكانت المشكلة في عدم استغلالها، وسنعمل على معالجتها خلال الفترة المقبلة.