شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد قمة الدورى بثلاثية نظيفة فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة على بيراميدز، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري، وأدار اللقاء البولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم الأخير بقطر.

سجل ثلاثية الأهلي، عمرو السولية هدفين، والهدف الثالث داء بالنيران الصديقة من أحمد سامي مدافع بيراميدز، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة ويستعيد قمة الدوري، فيما يتوقف رصيد بيراميدز عند 20 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول المسابقة.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة هادئة قبل أن ينشط أداء الأهلي تدريجيا ويقود سافيو ومعلول أكثر من هجمة ومرر محمد هاني كرة عرضية جيدة سددها شادي حسين بجوار القائم، بعدها عاد بيراميدز للظهور هجومياً وسدد لاكاي كرة قوية من الناحية اليُمنى مرت بجوار القائم.

وتواصل الأداء القوي من الفريقين لكن الخطورة الحقيقية على المرمى لم تكن فعّالة في أول ربع ساعة، وفي الدقيقة 16 يُمرر كريم فؤاد كرة جيدة إلى شادي حسين لكن الأخير تباطأ في التسجيل ليتدخل دفاع بيراميدز ويُنقذ الموقف، بعدها يلعب محمد هاني كرة عرضية جيدة لكن الهجوم الأهلاوي لم يستغلها.

وواصل الأحمر سيطرته وتلقى عمرو السولية كرة سددها صاروخية في الدقيقة 19 ليُسجل منها الهدف الأول للأهلي، بعدها ينشط أداء بيراميدز باحثاً عن هدف التعادل، وسدد رمضان صبحي أنقذها محمد الشناوي ببراعة وحوّلها إلى ضربة ركنية في الدقيقة 23.

وضغط بيراميدز بقوة وسدد مصطفى فتحي كرة قوية تعامل معها محمد الشناوي بشكل جيد، وأهدر على جبر في الدقيقة 33 فرصة تسجيل هدف تسجيل هدف مؤكد، بعدما سدد كرة رأسية فوق العارضة رغم أن الشباك كانت خالية أمامه، وشارك حسين الشحات بدلاً من كريم فؤاد حيث غادر الأخير للأصابة في الدقيقة 34.

ومرر الشحات كرة جيدة لأفشة الذي لعبها إلى شادي حسين وسدد الأخير برأسه لكن خارج الشباك، وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة شبه تامة من بيراميدز محاولاً تسجيل هدف التعادل لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بتغيير أهلاوي بنزول محمد شريف بدلاً من شادي عيسى، وضغط الأهلي منذ بداية هذا الشوط وتلقةى محمد شريف كرة أساء التصرف معها وتدخل على جبر وأنقذها منه.

وواصل بيراميدز الضغط المتواصل على الأهلي وشارك محمد صادق بدلاً من إسلام عيسى، واستعاد الاهلي السيطرة على مجريات الأمور ولعب حسين الشحات ضربة ركنية أرتقى لها عمرو السولية مُسجلاً الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 72.

بعدها لعب على معلول كرة "لوب" لكنها جاءت أعلى العارضة بسنتيمترات، وشارك إبراهيم عادل بدلاً من مصطفى فتحي في بيراميدز كما شارك أحمد عبد القادر بدلاً من سافيو بالأهلي في الدقيقة 75.

وتلقى الشحات كرة طولية جيدة وراوغ دفاع بيراميدز لكنه تباطأ لتضييع الهجمة على الأهلي، بعدها سيطر بيراميدز على المباراة ،وتعرض محمد الشناوي لإصابة بعد الصدام مع زميله بالفريق محمد عبد المنعم وتلقى الشناوي العلاج واستكمل المباراة، لكن عبد المنعم غادر الملعب للأصابة وشارك بدلاً منه محمود متولي في الدقيقة 87.

وضغط بيراميدز بكل قوة في الدقائق الأخيرة وأنقذ محمود متولي فرصة خطرة من أمام محمد الشناوي، لكن الأهلي سجل الهدف الثالث بالنيران الصديقة من هجمة مرتدة، حيث سدد حسين الشحات كرة ارتدت عن طريق قدم أحمد سامي وحوّلت اتجاهها لتسكن شباك بيراميدز مٌعلنة الهدف الثالث بعدها يواصل الأداء وسط الملعب، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة ويعتلي قمة الدوري.