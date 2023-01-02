ناجلسمان: تدريب بايرن ميونخ فرصة لا تعوض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني جوليان ناجلسمان إنه يرى أن المرونة مهمة في عمله، لكنه أكد في الوقت نفسه أن لديه مبادئ وفلسفة في كرة القدم غير قابلين للنقاش.

ويستأنف بايرن ميونخ، حامل اللقب، مشواره في الدوري الألماني (بوندسليجا) في 20 يناير الجاري بمواجهة لايبزج، الفريق السابق لناجلسمان.

وقال ناجلسمان في مقابلة للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، نشرها بايرن ميونخ أمس «الطريقة تتمثل في السيطرة على المباراة باستخلاص الكرة في المقدمة والتغيير في إيقاع الاستحواذ».

وأضاف «لدي مبادئ محددة لا أتنازل عنها. دائما ما يتم تطبيقها، أيا كانت النتيجة، وأيا كان المنافس.»

وقال ناجلسمان، الذي قاد بايرن للقب البوندسليجا في أول موسم له بمنصبه، «إن هناك مجالا للمناورة لكن نادي بايرن ميونخ كان يدرك ما سيحصل عليه عند التعاقد معه».

وأضاف ناجلسمان «عندما تتعامل مع الناس، يجب أن تتحلى بالمرونة في نقاط محددة. هذا أمر طبيعي للغاية. عليك أن تتعامل مع الناس وأن تتحلى بالعاطفة كمدرب أو قائد».

وأضاف «بايرن ميونخ كان يعرف موقفي وجلبني بسبب فلسفتي أيضا، لذلك تمكنت من الاستمرار على المسار الذي كنت به من قبل».

ولم يشعر ناجلسمان بالتردد أبدا بشأن خوض التحدي المتمثل في تدريب بايرن ميونخ صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري الألماني.

وقال ناجلسمان «بايرن أكبر أندية ألمانيا. كل فرصة في الحياة لها تاريخ نهاية صلاحية. ولا يمكن أن تمتلك فرصا لا نهائية للحصول على مثل هذا المنصب. كانت خطوة كبيرة بالنسبة لي بالطبع».

وتابع «من النادر للغاية أن تحصل على فرصة تدريب أكبر ناد في بلادك. أنا سعيد للغاية بذلك».

وأضاف «الهدف هو السعي للصورة المثالية، لكن لا يمكن تحقيق ذلك. أرى أن الأمر يكون محبطا للغاية عندما لا تكون قادرا على تحسين شيء. فحينذاك تكون المهمة بلا متعة. التحديات مهمة في الحياة، حيث يتحقق التقدم من خلالها».

ولا يزال بايرن ميونخ يتنافس ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، وسيجتمع لاعبو الفري اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر والحصول على أجازة منتصف الموسم، وسيخضع اللاعبون للفحوص الطبية وفحوص تقييم الأداء.