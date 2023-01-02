جثمان بيليه يصل استاد سانتوس للنظرة الأخيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إلى استاد نادي سانتوس البرازيلي، استعدادا لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة.

وكشفت وسائل الإعلام البرازيلية أن الموكب الذي يحمل جثمان بيليه وصل إلى استاد «أوربانو كالديرا» بمنطقة فيلا بيلميرو، في وقت مبكر من صباح أمس. واحتشدت أعداد كبيرة من المشجعين بالفعل حاملين الأعلام أمام مدخل الاستاد.

وكان موكب نقل الجثمان قد تحرك، وسط تأمين من الشرطة وقوات الإطفاء، من مستشفى ألبرت آينشتاين بمدينة ساو باولو، الذي لفظ فيه بيليه أنفاسه الأخيرة، واستغرقت رحلة الموكب مسافة 80 كلم حوالي ساعتين.

وسيوضع جثمان بيليه عند دائرة المنتصف بملعب نادي سانتوس، لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة، حسبما أعلنه النادي الذي لعب له بيليه سنوات طويلة.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس البرازيلي (لويس إيناسيو لولا دا سيلفا) مراسم إلقاء النظرة الأخيرة التي تستمر 24 ساعة.

وبعد انتهاء مراسم إلقاء النظرة الأخيرة، يمر موكب الجنازة عبر شوارع سانتوس، ويعبر بمنزل والدة بيليه دونا سيليست، التي بلغت 100 عام أخيرا.

وكان بيليه، الذي يعد اللاعب الوحيد المتوج بـ3 ألقاب في المونديال، قد فارق الحياة الخميس الماضي عن عمر 82 عاما، بعد معاناة من سرطان القولون لأكثر من عام، وقد كان موجودا في المستشفى منذ نوفمبر الماضي.

وولد أديسون أرانتيس دوناسيمنتو، الذي اشتهر باسم (بيليه) في 23 أكتوبر 1940، في بلدة ميناس جيرايس، وأصبح معروفا في البرازيل باسم «ملك كرة القدم» بعدما فاز بكأس العالم 3 مرات أعوام (1958 و1962و1970).