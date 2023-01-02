انطلاق أولى المراحل لرالي داكار على رمال ينبع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أولى المراحل الرسمية لسباق رالي داكار السعودية 2023، الذي يأتي ضمن روزنامة الفعاليات والأحداث العالمية التي تستضيفها المملكة.

واحتضنت ينبع أولى مراحل الرالي، المتمثلة بمرحلة دائرية، وبمسافة 603 كيلومترات، منها 235 كلم لمرحلة الربط، و368 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وتمكن سائق فريق «أودي» الإسباني كارلوس ساينز من الحصول على المركز الأول عن فئة السيارات، وبزمن 3 ساعات و20 دقيقة و41 ثانية، يليه سائق فريق «البحرين ريد إكستريم» الفرنسي سيباستيان لوب الذي حل ثانيا بفارق 23 ثانية، فيما جاء سائق فريق «أودي» السويدي ماتياس إكستروم في المرتبة الثالثة، بفارق 47 ثانية عن الإسباني ساينز، تلاه سائق «جي سي كاي» الفرنسي غورلاين تشيشيري في المرتبة الرابعة، فيما جاء سائق فريق «أوفر درايف» السعودي يزيد الراجحي، خامسا في الترتيب، بفارق دقيقة و59 ثانية عن متصدر المرحلة، كما وصل سائق فريق تويوتا وبطل النسخة الأخيرة من الرالي القطري ناصر العطية، تاسعا، بفارق 7 دقائق و9 ثوان.

الدراجات النارية

وفي فئة الدراجات النارية تصدر دراج فريق «مونستر إنجي هوندا» الأمريكي ريكي برابيك المرحلة الأولى، بزمن 3 ساعات و31 دقيقة و10 ثوان، وبفارق 44 ثانية عن دراج فريق «ريد بل كيه تي إم»، الأرجنتيني كيفين بينافيديس، الذي حل ثانيا في الترتيب، كما وصل دراج فريق «باس ورلد كيه تي إم» الأمريكي ماسون كلاين ثالثا، وتراجع الدراج الأسترالي دانيال ساندرز إلى المركز السادس، إضافة إلى دراج فريق «مونسير إنرجي هوندا» التشيلي بابلو كوينتانيلا إلى المرتبة السابعة، وذلك بعد تعرضهما لعقوبة زمنية؛ جراء تجاوز السرعات المحددة في بعض مقاطع المسار.

وتعرض حامل لقب فئة الدراجات العام الماضي البريطاني سام ساندرلاند إلى حادث في المرحلة الخاصة، أدى ذلك إلى انسحابه، ونقله إلى مستشفى ينبع؛ لإجراء الفحوصات اللازمة، للاطمئنان على صحته.

الزمن الأسرع

ونجح الدراج الأرجنتيني مانويل إندوخار من الظفر بالمركز الأول له في رالي داكار السعودية 2023، بعد تسجيله الزمن الأسرع في المرحلة الأولى عن فئة الدراجات رباعية العجلات «الكوادز»، بواقع 4 ساعات و10 دقائق و34 ثانية، فيما حل الفرنسي ألكسندر غيرو، في المركز الثاني بفارق 44 ثانية، ووصل البرازيلي مارسيلو مديريوس ثالثا، بفارق 10 دقائق و31 ثانية.

وتمكن السائق التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو، من تدوين اسمه أولا في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية «تي 3»، بواقع 3 ساعات و48 دقيقة و36 ثانية، تلاه البلجيكي غيوم دي ميفيوس بفارق دقيقتين، ومن بعدهما الأمريكي سيث كوينتيرو الذي جاء في المركز الثالث بفارق 3 دقائق و20 ثانية، أما سائقة فريق «ساوث ريسينغ كان أم»، السعودية دانية عقيل، فقد أنهت السباق في المركز الرابع عشر، متقدمة على مواطنها صالح السيف، الذي حل في المركز الخامس عشر.

المركبات الصحراوية

وظفر البولندي إيريك غوكزال بالمركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري «تي »4 ، مسجلا 4 ساعات ودقيقتين و 44 ثانية، بفارق دقيقة و 26 ثانية عن الإسباني بونافارو، صاحب المركز الثاني، كما حل البولندي ميشيل غوكزال، في المركز الثالث، وتراجع الليتواني روكاس باسيوشكا «متصدر الجولة التمهيدية » إلى المركز العاشر، وذلك بعد إيقاع عقوبة زمنية بحقه قدرها 15 دقيقة؛ نظرا لعدم التزامه بالمسار المحدد.

وفي فئة الشاحنات، استطاع التشيكي مارتن ماسيك، تأكيد صدارته في الجولة التمهيدية، والاستمرار متصدرا في أولى المراحل، وذلك بزمن 3 ساعات و 46 دقيقة، و 35 ثانية، فيما جاء مواطنه أليس لوبريس، في المرتبة الثانية، بفارق 5 دقائق و 46 ثانية، أما المركز الثالث في هذه الفئة، فكان من نصيب الهولندي مارتن فان ديبرينك بفارق 10 دقائق و 13 ثانية.

ومن المقرر أن تنطلق صباح اليوم المرحلة الثانية (ينبع– العلا)، لمسافة 589 كلم، منها 159 كلم لمرحلة الربط، و 430 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.