رديف الأخضر يستعد لبطولة كأس الخليج بالبصرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح الأخضر السعودي، أمس، تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن المعسكر الإعدادي بمدينة الرياض، استعدادا لبطولة كأس الخليج 25 بالبصرة، المزمع انطلاقها في السادس من شهر يناير الجاري.

وتضم قائمة المنتخب السعودي لكأس الخليج، 23 لاعبا هم: نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران. ومن المقرر أن تغادر بعثة الأخضر في الرابع من شهر يناير الجاري إلى العراق استعدادا لخوض البطولة الخليجية.

واختار الاتحاد السعودي لكرة القدم المدرب سعد الشهري، المتوج مع المنتخب الأولمبي بكأس آسيا، لقيادة الفريق الوطني المشارك في بطولة خليجي 25.

وتمكن الشهري (42 عاما) من جذب الأنظار إليه، كمدرب له أسلوبه الخاص، بنجاحاته مع المنتخبات السنية السعودية، حتى أنه أصبح المدير الفني الوحيد في تاريخ كأس آسيا (تحت 23 عاما)، الذي يصل لنهائي البطولة مرتين متتاليتين. كما قاد الشهري الأخضر الأولمبي لبلوغ أولمبياد طوكيو 2020، قبل التتويج بكأس آسيا (تحت 23 عاما) لأول مرة في تاريخ السعودية، في العام الماضي.

يذكر أن الأخضر السعودي سيفتتح مشاركته في كأس الخليج بمواجهة اليمن يوم الجمعة 6 يناير، على أن يخوض يوم الاثنين 9 يناير مباراته ضد العراق، وفي يوم الخميس 12 يناير يلاقي عمان.