انطلاق بطولة البراعم لكرة الطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت بطولة البراعم المرحلة الثانية لكرة الطائرة في كل من الرياض والأحساء وتستمر حتى الـ4 من يناير الجاري بمشاركة 12 فريقا.

وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين، حيث تلعب فرق المجموعة الأولى التي تضم فرق النصر واليرموك والرائد والترجي والصقور والشباب مبارياتها في مدينة الرياض، فيما تلعب فرق المجموعة الثانية التي تضم الهلال والعمران والفتح والوطن والعدالة والشروق مبارياتها في الأحساء.

واشترطت اللجنة الفنية أن يكون اللاعب من مواليد 2008 فما فوق، وأن يفوز الفريق الذي يحصل على شوطين من أصل ثلاثة، ويحصل الفريق الفائز 2/0 على ثلاث نقاط والفريق الفائز 2/1 يحصل على نقطتين، والخاسر نقطة واحدة، فيما سيكون نظام البطولة (المرحلة الثانية) دوري من دور واحد وسترحل نقاط الأطوال والفوز والخسارة للمرحلة النهائية حسب الترتيب، فيما ستطبق معايير الأطوال في المرحلة الثانية للحصول على نقاط إضافية حسب الطول من 180 سم وأعلى للسعوديين فقط.