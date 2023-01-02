الكرواتي مودريتش يرفض التفريط في ريال مدريد لعيون النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «ماركا» (MARCA) الإسبانية عن عروض مغرية قدمت للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، من أجل مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، غير أنه رفضها بشكل قاطع، مفضلا استمراره لعام إضافي داخل قلعة «الملكي».

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نادي النصر السعودي يعد الأكثر رغبة في التعاقد مع مودريتش، من أجل مجاورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الصفقة التاريخية

ورغم بلوغه سن الـ37، فإن النجم الكرواتي أبان خلال كأس العالم الأخيرة في قطر أنه ما زال قادرا على العطاء، ويملك من الحماسة والقوة والفنيات ما يمكنه من الاستمرار لفترة إضافية في اللعب على أعلى المستويات.

وكان مودريتش حاسما في إيصال منتخب بلاده إلى نصف نهائي المونديال القطري، ومن بعدها فوزه على المغرب واحتلاله المركز الثالث.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن مودريتش تلقى فعلا اتصالات من إدارة نادي النصر، ولم تستبعد عقد لقاء بين الطرفين في العاصمة الإسبانية مدريد التي زارها رئيس النادي السعودي وأعضاء مجلس إدارته في الفترة الأخيرة.

وتقول ماركا «إن النصر يرغب بشدة في التعاقد مع مودريتش، لكنه مقتنع الآن بأن الأمر مستحيل هذا العام».

وأوضحت الصحيفة أن مخطط النصر السعودي - بعد الصفقة التاريخية مع رونالدو - هو التعاقد مع سيرجيو راموس الصيف المقبل ثم مودريتش، بداية العام المقبل.

المنافسة الشرسة

وأشارت الصحيفة إلى أن مهمة تعاقد النصر مع مودريتش ربما لا تكون بالسهولة التي يتخيلها البعض، بحكم المنافسة الشرسة التي سيلقاها من النوادي الأمريكية، حيث يرغب نادي إنتر ميامي الأمريكي -الذي يمتلكه النجم السابق للكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام- في التعاقد مع مودريتش.

وتحاول الفرق الأمريكية التعاقد مع النجوم بنهاية مسيرتهم، في إطار المساعي للترويج لكرة القدم في البلاد والرفع من شعبيتها، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

ويحلم إنتر ميامي بجمع اثنين من أكبر نجوم الكرة العالمية في فريقه، هما ليونيل ميسي ولوكا مودريتش، غير أنه أصبح مقتنعا بأن الحلم لن يتحقق على المدى القصير بحكم قدرة اللاعبين ورغبتهما في اللعب بأوروبا.

رغبة جماهير الريال

وما زال لوكا مودريتش يشعر بأنه قادر على تقديم القدر نفسه من العطاء والأداء الذي قدمه في السنوات التي خلت داخل قلعة «البيرنابيو»، لذلك فإنه مُصر كل الإصرار هذا الموسم على مواصلة رحلة الأحلام مع فريقه المفضل.

والرغبة متبادلة أيضا من جماهير النادي عبر العالم، التي ما زالت تكن للاعب الكثير من الحب والتقدير نظير ما قدمه - وما زال يقدمه - مع الفريق، وقيادته النادي للتتويج بأكبر الألقاب المحلية والقارية.

ورغم كون مودريتش والريال لا يتحدثان حاليا على تجديد العقد الذي سينتهي الصيف المقبل، فإن اللاعب الكرواتي يفضل انتظار العام المقبل من أجل حسم أمر مستقبله. وكان النجم الكرواتي انظم لريال مدريد قبل أكثر من 10 سنوات قادما من توتنهام الإنجليزي.

لوكا مودريتش مع ريال مدريد







دوري أبطال أوروبا 5 مرات



كأس العالم للأندية 4 مرات



كأس السوبر الأوروبي 3 مرات



الدوري الإسباني 3 مرات



كأس السوبر الإسباني 4 مرات



كأس الملك (1).



لعب مودريتش مباراته الرسمية الأولى بعد يومين من تقديمه، في 29 أغسطس 2012.



لعب مع الريال 436 مباراة وسجل31 هدفا.



الجوائز الفردية: