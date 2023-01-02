هل تنقذ الكفاء المالية موسم الباطن؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل أخيرا نادي الباطن على شهادة الكفاءة المالية، التي تمنحه حق دخول الميركاتو الشتوي الحالي، بحسب ما أعلنته لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة السعودية.

وانطلقت الأحد فترة قيد اللاعبين الشتوية بدوري روشن السعودي، وتستمر حتى 28 يناير الحالي.

وكان نادي الباطن أخفق في الحصول على شهادة الكفاءة في الانتقالات الصيفية الماضية، مما حال بينه وبين دخول الميركاتو الصيفي. ودفع فريق الباطن الثمن باهظا، لعدم دعم الفريق بصفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث يتذيل ترتيب الدوري السعودي بنقطة واحدة فقط.

وبعد 11 مباراة خاضها الباطن حتى الآن في دوري روشن السعودي، لم يتذوق الفريق طعم الفوز، ونال 10 هزائم، وتعادل مرة واحدة.

وتعول إدارة الباطن على تدعيم الفريق في الميركاتو الحالي بصفقات جديدة، تساعده على تعويض ما فاته والبقاء في دوري روشن. يذكر أن نادي الباطن لم يحصل عليها في الفترة الصيفية لعدم قدرته على تسوية مبلغ 7 ملايين ريال، حيث لم يتمكن الباطن من تسجيل محترفيه الجدد الذين تعاقد معهم. كما حصلت أندية العدالة وأبها على شهادة الكفاءة المالية، وذلك بعد أن استوفى كل منها التزاماته المالية والتعاقدية حسب النطاق المحدد حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022م، وفقا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.