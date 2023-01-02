اختتام البطولة الأولى لاختراق الضاحية للطالبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس، بطولة اختراق الضاحية للطالبات على مستوى الجامعات السعودية، التي استضافتها جامعة جازان ممثلة بعمادة شوؤن الطلاب ونظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وذلك بمجمع الأكاديمي للطالبات بمحلية. وشارك في البطولة التي أقيمت لأول مرة على مستوى الجامعات السعودية 60 طالبة من 9 جامعات، قطعن مسافة 2.5 كلم، وحققت جامعة طيبة البطولة بحصولها على المركز الأول؛ فيما حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الثاني، وجامعة القصيم المركز الثالث وجامعة الملك سعود المركز الرابع، وجامعة الأميرة نورة المركز الخامس، وجامعة جازان المركز السادس. وتوجت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة عقيلي ومديرة البطولة للاتحاد السعودي لسباق الضاحية رغد العتيبي الفائزات بالمراكز الأولى. وتوجت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة عقيلي ومديرة البطولة للاتحاد السعودي لسباق الضاحية رغد العتيبي الفائزات بالمراكز الأولى.

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