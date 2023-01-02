ضمك يفقد الانتصارات ويسجل أعلى تعادلات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فشل الفريق الكروي الأول بنادي ضمك من تحقيق الفوز في الجولات الثلاث الأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بعد أن خرج متعادلا ولم يحقق سوى فوز وحيد في الجولات الـ6 الماضية، إضافة إلى خسارته أمام الوحدة ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرفين الشريفين ليغادرها ضمك مبكرا.

وكان ضمك قد واجه نظيره الهلال في لقائه الأخير ضمن لقاءات الجولة الـ11، وبعد تأخره بهدفين استطاع فارس الجنوب العودة وتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة ليخرج متعادلا للمرة الثالثة على التوالي ليصل إلى التعادل السادس هذا الموسم كأكثر ناد من بين فرق دوري روشن للمحترفين تعادلا.

وعلى الرغم من التعادلات الـ6 وتراجع مستوى الفريق إلا أن ضمك ما زال محتفظا بمركزه السادس في سلم الترتيب خلف الهلال، ومواصلا منافسته على مقعد آسيوي بنهاية الموسم.

واستطاع ضمك الوصول للنقطة الـ18، مسجلا 4 انتصارات مقابل 6 تعادلات ولم يخسر إلا مباراة وحيدة كانت أمام النصر ضمن لقاءات الجولة الثالثة.

وينتظر مدرب ضمك كرشمير ريزتش أن يكون لقاء الهلال والذي عاد فيه الفريق بالتعادل بعد التأخر بهدفين هو الحافز لدى اللاعبين للعودة لسلسة الانتصارات مجددا بعد التعثرات الأخيرة للفريق، حيث يعود آخر انتصار لضمك أمام العدالة ضمن مواجهات الجولة الثامنة.

نقاط عن ضمك:

