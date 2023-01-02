ضمك يفقد الانتصارات ويسجل أعلى تعادلات

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وكان ضمك قد واجه نظيره الهلال في لقائه الأخير ضمن لقاءات الجولة الـ11، وبعد تأخره بهدفين استطاع فارس الجنوب العودة وتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة ليخرج متعادلا للمرة الثالثة على التوالي ليصل إلى التعادل السادس هذا الموسم كأكثر ناد من بين فرق دوري روشن للمحترفين تعادلا.وعلى الرغم من التعادلات الـ6 وتراجع مستوى الفريق إلا أن ضمك ما زال محتفظا بمركزه السادس في سلم الترتيب خلف الهلال، ومواصلا منافسته على مقعد آسيوي بنهاية الموسم.
واستطاع ضمك الوصول للنقطة الـ18، مسجلا 4 انتصارات مقابل 6 تعادلات ولم يخسر إلا مباراة وحيدة كانت أمام النصر ضمن لقاءات الجولة الثالثة.
وينتظر مدرب ضمك كرشمير ريزتش أن يكون لقاء الهلال والذي عاد فيه الفريق بالتعادل بعد التأخر بهدفين هو الحافز لدى اللاعبين للعودة لسلسة الانتصارات مجددا بعد التعثرات الأخيرة للفريق، حيث يعود آخر انتصار لضمك أمام العدالة ضمن مواجهات الجولة الثامنة.
نقاط عن ضمك:
- آخر انتصار لضمك كان أمام العدالة في الجولة الـ8
- خاض أربعة لقاءات متتالية بدون انتصار من ضمنها لقاء كأس الملك
- موسم 2021-2022 أربع جولات متتالية بدون فوز من الجولة 13 إلى الجولة 16
- أطول سلسلة بدون فوز لضمك كانت موسم 2020-2019 بواقع 7 جولات على التوالي
- موسم 2020-2019 حقق أطول سلسلة تعادلات بواقع 4 جولات على التوالي
- يحتل المركز الـ6 في سلم الترتيب برصيد 18 نقطة
- يعد ضمك أكثر فريق تحقيقا للتعادل هذا الموسم بواقع 6 تعادلات
- سجل ضمك خسارة وحيدة هذا الموسم كانت أمام النصر في الجولة الثالثة
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