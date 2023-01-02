شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي يحافظ على التقدم بثنائية أمام بيراميدز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة حالياً باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري والنتيجة هي تقدم الأهلي بثنائية نظيفة ويُدير مباراة الليلة البولندي سيمون مارتشينياك الذي أدار نهائي كأس العالم الأخير بقطر.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة هادئة قبل أن ينشط أداء الأهلي تدريجيا ويقود سافيو ومعلول أكثر من هجمة ومرر محمد هاني كرة عرضية جيدة سددها شادي حسين بجوار القائم ، بعدها عاد بيراميدز للظهور هجومياً وسدد لاكاي كرة قوية من الناحية اليُمنى مرت بجوار القائم. وتواصل الأداء القوي من الفريقين لكن الخطورة الحقيقة على المرمى لم تكن فعّالة في أول ربع ساعة ، وفي الدقيقة 16 يُمرر كريم فؤاد كرة جيدة إلى شادي حسين لكن الأخير تباطئ في التسجيل ليتدخل دفاع بيراميدز ويُنقذ الموقف ، بعدها يلعب محمد هاني كرة عرضية جيدة لكن الهجوم الأهلاوي لم يستغلها. وواصل الأحمر سيطرته وتلقى عمرو السولية كرة سددها صاروخية في الدقيقة 19 ليُسجل منها الهدف الأول للأهلي ، بعدها ينشط أداء بيراميدز باحثاً عن هدف التعادل ، وسدد رمضان صبحي أنقذها محمد الشناوي ببراعة وحوّلها إلى ضربة ركنية في الدقيقة 23. وضغط بيراميدز بقوة وسدد مصطفى فتحي كرة قوية تعامل معها محمد الشناوي بشكل جيد، وأهدر على جبر في الدقيقة 33 فرصة تسجيل هدف تسجيل هدف مؤكد بعدما سدد كرة رأسية فوق العارضة رغم أن الشباك كانت خالية أمامه، وشارك حسين الشحات بدلاً من كريم فؤاد حيث غادر الأخير للأصابة في الدقيقة 34. ومرر الشحات كرة جيدة لأفشة الذي لعبها إلى شادي حسين وسدد الأخير برأسه لكن خارج الشباك، وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة شبه تامة من بيراميدز محاولاً تسجيل هدف التعادل لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بتغيير أهلاوي بنزول محمد شريف بدلاً من شادي عيسى، وضغط الأهلي منذ بداية هذا الشوط وتلقةى محمد شريف كرة أساء التصرف معها وتدخل على جبر وأنقذها منه.

وواصل بيراميدز الضغط المتواصل على الأهلي وشارك محمد صادق بدلاً من إسلام عيسى، وأستعاد الاهلي السيطرة على مجريات الأمور ولعب حسين الشحات ضربة ركنية أرتقى لها عمرو السولية مُسجلاً الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 72.

بعدها لعب على معلول كرة "لوب" لكنها جاءت أعلى العارضة بسنتيمترات، وشارك إبراهيم عادل بدلاً من مصطفى فتحي في بيراميدز كما شارك أحمد عبد القادر بدلاً من سافيو بالأهلي في الدقيقة 75.

ويحتل الاهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.

وتعادل الأهلى مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز بثلاثية دون رد على الاتحاد السكندري في نفس الجولة.