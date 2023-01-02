شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي أسوان: هنجتهد وندبر مكافاَت للاعبين بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المستشار الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، عن سعادته الغامرة بفوز ناديه على ضيفه الزمالك، متصدر ترتيب الدورى العام.

وتساءل صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن: "لحد دلوقتي مش عارف إيه المشكلة إن أسوان يفوز على نادي الزمالك؟.. كل الاستوديوهات الرياضية حزينة لخسارة الزمالك ليه كل المحللين زعلانين؟ إحنا فرقة وموجودين في الدوري الممتاز زينا زي الأهلي والزمالك".

وأضاف: "بصوا على الفرق الصغيرة والناس اللى فيها وتتساوى بالأهلي والزمالك علشان الكرة المصرية تتقدم، وفي المنتخب لا ننظر للانتماءات ولكن ننظر للوطن فقط، شوفوا المغرب عملت ايه والدول اللى اتقدمت عملت ايه؟.. واعملوه".

وقدم الشافعي الشكر للاعبي نادي أسوان قائلا: "أشكر الرجالة والمدير الفني أيمن الرمادي علي الجهد الرائع خلال مباراة الزمالك، وأشكر جمهور أسوان اللي شرفنا في الاستاد وصنع الفارق مع فريقه، أسوان تحتفل وتحتفى في كل شارع فرح بفوز فريقها على نادي الزمالك".

وقال المستشار الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، إن فريقه أضاع تحقيق فوز عريض أمام نادي الزمالك، لافتًا إلى أن نتيجة الشوط الأول العادلة تفوق فريقه برباعية نظيفة أمام الأبيض.

وأضاف: أنا خجلان أقول إني مقدرتش أقول للاعبي فريقي النهاردة إني هصرف مكافأة فورية علشان مفيش في الخزنة فلوس.. ولكن هنجتهد وندبر في أقرب وقت المكافاَت المستحقة.

وتابع: "إن شاء الله قطار مشجعي الزمالك يوصل بالسلامة ولم تحدث أي مناوشات بين الجماهير بعد المباراة، كل شيء متوفر للزمالك واحنا بنجتهد وعايزين كل الناس اللي في المنظومة يفتكروا إنه فيه 18 نادي مشارك في الدوري ويبقى الناس كلها زي بعض".