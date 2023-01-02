الأهلي يتقدم على بيراميدز بهدف نظيف فى الشوط الأول

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة حالياً باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري بتقدم الأهلي بهدف نظيف، ويُدير مباراة الليلة البولندي سيمون مارتشينياك الذي أدار نهائي كأس العالم الأخير بقطر.

جاءت بداية المباراة هادئة قبل أن ينشط أداء الأهلي تدريجيا ويقود سافيو ومعلول أكثر من هجمة ومرر محمد هاني كرة عرضية جيدة سددها شادي حسين بجوار القائم ، بعدها عاد بيراميدز للظهور هجومياً وسدد لاكاي كرة قوية من الناحية اليُمنى مرت بجوار القائم.

وتواصل الأداء القوي من الفريقين لكن الخطورة الحقيقة على المرمى لم تكن فعّالة في أول ربع ساعة ، وفي الدقيقة 16 يُمرر كريم فؤاد كرة جيدة إلى شادي حسين لكن الأخير تباطئ في التسجيل ليتدخل دفاع بيراميدز ويُنقذ الموقف ، بعدها يلعب محمد هاني كرة عرضية جيدة لكن الهجوم الأهلاوي لم يستغلها.

وواصل الأحمر سيطرته وتلقى عمرو السولية كرة سددها صاروخية في الدقيقة 19 ليُسجل منها الهدف الأول للأهلي ، بعدها ينشط أداء بيراميدز باحثاً عن هدف التعادل ، وسدد رمضان صبحي أنقذها محمد الشناوي ببراعة وحوّلها إلى ضربة ركنية في الدقيقة 23.

وضغط بيراميدز بقوة وسدد مصطفى فتحي كرة قوية تعامل معها محمد الشناوي بشكل جيد ، وأهدر على جبر في الدقيقة 33 فرصة تسجيل هدف تسجيل هدف مؤكد بعدما سدد كرة رأسية فوق العارضة رغم أن الشباك كانت خالية أمامه ، وشارك حسين الشحات بدلاً من كريم فؤاد حيث غادر الأخير للأصابة في الدقيقة 34.

ومرر الشحات كرة جيدة لأفشة الذي لعبها إلى شادي حسين وسدد الأخير برأسه لكن خارج الشباك ، وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة شبه تامة من بيراميدز محاولاً تسجيل هدف التعادل لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.