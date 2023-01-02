الامارات | أسوان يلحق بالزمالك الهزيمة الأولى في الدوري المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق أسوان فوزا مفاجئا على ضيفه الزمالك المتصدر 2 -1 اليوم الاثنين بالمرحلة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الوقت الذي تغلب فيه المصري البورسعيدي على مضيفه الداخلية 1 /صفر.

وعلى استاد أسوان تقدم صاحب الأرض بهدفين في الشوط الأول ، حيث جاء الهدف الأول بنيران صديقة وسجله محمد عبد الغني بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة ثم أضاف المهاجم الأنجولي ديلسون كاموني الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني رد حسام عبد المجيد بهدف للزمالك حامل اللقب في الدقيقة 56.

وألحق أسوان الهزيمة الأولى بالزمالك في الموسم الحالي مقابل سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات للفريق الأبيض.

وبات الزمالك مهددا بفقدان موقعه في الصدارة من قبل غريمه التاريخي الأهلي والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه بيراميدز.

وتوقف رصيد الزمالك في الصدارة عند 24 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف ورفع أسوان رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع.

وعلى استاد السويس الجديد سجل مروان حمدي هدف الفوز للمصري في الدقيقة 38.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 14 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد الداخلية عند ثمان نقاط في المركز الخامس عشر.

