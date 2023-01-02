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الامارات | حارس الأهلي المصري شوبير يخضع لجراحة في النمسا

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن النادي الأهلي المصري اليوم الاثنين أن حارس مرماه الصاعد مصطفى شوبير سيخضع لجراحة اليوم بالنمسا بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وذكر الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي اليوم الأثنين أن مصطفي شوبير وصل إلى النمسا، وبصحبته الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وذلك لإجراء جراحة غضروف الركبة.

وأوضح الأهلي: «من المقرر أن يخضع اللاعب للجراحة مساء اليوم، تحت إشراف الطبيب الذى أجرى جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق لاعب الفريق، في وقت سابق».

وكان شوبير خضع لأشعة وفحوصات طبية على الركبة بعد إصابته في مران الفريق، وأثبتت إصابته بقطع في غضروف الركبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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