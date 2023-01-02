الامارات | حارس الأهلي المصري شوبير يخضع لجراحة في النمسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن النادي الأهلي المصري اليوم الاثنين أن حارس مرماه الصاعد مصطفى شوبير سيخضع لجراحة اليوم بالنمسا بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وذكر الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي اليوم الأثنين أن مصطفي شوبير وصل إلى النمسا، وبصحبته الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وذلك لإجراء جراحة غضروف الركبة.

وأوضح الأهلي: «من المقرر أن يخضع اللاعب للجراحة مساء اليوم، تحت إشراف الطبيب الذى أجرى جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق لاعب الفريق، في وقت سابق».

وكان شوبير خضع لأشعة وفحوصات طبية على الركبة بعد إصابته في مران الفريق، وأثبتت إصابته بقطع في غضروف الركبة.