شادي حسين رأس الحربة .. تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وكريم فؤاد.

خط الهجوم: شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود متولي ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.