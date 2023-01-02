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شادي حسين رأس الحربة .. تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وكريم فؤاد.
خط الهجوم: شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود متولي ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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