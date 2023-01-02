شادي حسين رأس الحربة .. تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وكريم فؤاد.
خط الهجوم: شادي حسين.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود متولي ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.