شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يغادر مباراة الأهلى وبيراميدز مصابا.. والشحات بديلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع كولر المدير الفنى للنادى الأهلى بحسين الشحات فى الدقيقة 33 بدلا من كريم فؤاد الذى غادر الملعب مصاباً بعد تدخل قوى مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، فى المباراة المقامة حاليا بالدورى العام على ستاد القاهرة.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من: فى حراسة المرمى: محمد الشناوى ، فى الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هانى - على معلول، فى الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - برونو سافيو - كريم فؤاد، وفى الهجوم: شادى حسين. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود متولى - رامى ربيعة - أحمد عبد القادر - محمد شريف - حسين الشحات - على لطفى - رأفت خليل - محمد فخرى - أحمد نبيل كوكا. بينما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كلا من ، فى حراسة المرمى: أحمد الشناوي ، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي ، خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى ، خط الهجوم: فخري لاكاى. ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - كريم حافظ - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.