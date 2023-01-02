شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وبيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبى على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة حالياً باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري، ويُدير مباراة الليلة البولندي سيمون مارتشينياك الذي أدار نهائي كأس العالم الأخير بقطر.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هانى - على معلول -أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - برونو سافيو - كريم فؤاد وشادى حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود متولى - رامى ربيعة - أحمد عبد القادر - محمد شريف - حسين الشحات - على لطفى - رأفت خليل - محمد فخرى - أحمد نبيل كوكا.

فيما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: أحمد الشناوي -علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى و فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - كريم حافظ - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

جاءت بداية المباراة هادئة قبل أن ينشط أداء الأهلي تدريجيا ويقود سافيو ومعلول أكثر من هجمة ومرر محمد هاني كرة عرضية جيدة سددها شادي حسين بجوار القائم ، بعدها عاد بيراميدز للظهور هجومياً وسدد لاكاي كرة قوية من الناحية اليُمنى مرت بجوار القائم.

وتواصل الأداء القوي من الفريقين لكن الخطورة الحقيقة على المرمى لم تكن فعّالة في أول 15 دقيقة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.

وتعادل الأهلى مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز بثلاثية دون رد على الاتحاد السكندري في نفس الجولة.