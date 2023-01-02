شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة البنك الأهلى بمحاضرة ميدو مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي استعداداته عصر اليوم، الاثنين، لملاقاة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.

ويستضيف الدراويش، الفريق القاهرى غدًا الثلاثاء فى السابعة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 11 من عمر المسابقة المحلية.

وعقد الجهاز الفني للدراويش، بقيادة أحمد حسام ميدو، جلسة مع لاعبيه طالبهم بضرورة استعادة الانتصارات المحلية لتخطي الأزمة الحالية التى لا تليق بإسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي دخل معسكرا مغلقا مساء أمس الأحد بمقر النادى تحضيرا لهذه المباراة الصعبة والمرتقبة.