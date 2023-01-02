شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفوز على الاتحاد السكندرى 2-1 في الدورى الممتاز .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إنبى الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وتمكن أحمد أمين " قفة " مهاجم فريق إنبى من أحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى الاتحاد السكندرى في الدقيقة 32 عقب أستغلال تمريرة زميلة أحمد خليل " كالوشا " وعزز التونسى رفيق كابو التقدم للتفريق البترولى في الدقيقة بهدف ثانى في الدقيقة 67 بينما قلص الفارق للفريق السكندرى في الدقيقة 84 عن طريق مابولولو .

بهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط بينما توقف رصيد فريق الاتحاد السكندرى عند النقطة 18 محتلا المركز السادس .

و حصد أحمد أمين " قفة " مهاجم فريق إنبى جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى عقب تمكن من أحراز هدف و المساهمة في حصد الفريق البترولى ثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

و خاض فريق الاتحاد السكندرى بتشكيل يضم كل من : عمرو خليل - هشام صلاح - خالد صالح - السيد سالم - عبدالله نصيب - محمود عبد العزيز - مروان عطية - أحمد عيد - خالد الغندور - مابولولو - إبراهيم حسن.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى كالتالى : البلعوطى، أحمد يوسف، خالد رضا، محمد حامد، مؤمن راضي، أحمد اوفا، أحمد كالوشا، رفيق كابو، مصطفى دويدار، أحمد عيد، محمد مجدى.