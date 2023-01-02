شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود من أسوان صباح غد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، العودة للقاهرة صباح غد، الثلاثاء، عقب مواجهة أسوان، وفضل فيريرا المبيت بأسوان على أن يعود الفريق عبر رحلة طيران صباح غدٍ، لبدء استعداداته لمواجهة الداخلية فى الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي تقام الخميس المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان أسوان حقق فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك الهزيمة هى الأول للفارس الأبيض فى الموسم الجارى.

بهذه النتيجة يستمر الزمالك على صدارة الدورى برصيد 24 نقطة بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاث وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 6، فيما يحتل أسوان المركز الـ 7 برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، وسكنت شباكه 13.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف إبراهيم " أوباما" وسيد عبد الله " نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

وضم تشكيل أسوان كلاً من.. حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - إسلام صلاح - أحمد كاستيلو - علي فتحي، خط الوسط: رافائيل إياجو - أحمد خالد - عماد فتحي - أحمد بلحاج، خط الهجوم: محمد ناجي جدو - ديلسون كاموني.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، خالد وليد وأحمد بليه و أحمد سيد دحروج وماليك ايفونا وعبد العزيز موسى وإسلام جمال ومحمود صلاح ومحمد عطوة وباي كامارا.