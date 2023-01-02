شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على الاتحاد السكندرى فى الشوط الأول بهدف لـ"قفة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق إنبى على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى الشوط الأول من اللقاء الذى يجمع الفريقين حالياً باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وتمكن أحمد أمين "قفة" مهاجم فريق إنبى من إحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 32، عقب استغلال تمريرة زميلة أحمد خليل "كالوشا".

وشهدت أحداث الشوط الاول سجالا بين لاعبى الفريقين، وظهرت خطورة لاعبى الاتحاد السكندرى عن طريق إبراهيم حسن و مابولولو بينما هجمات إنبى عن أحمد أمين " قفة " و التونسى رفيق كابو

وجاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى يضم كل من : عمرو خليل - هشام صلاح - خالد صالح - السيد سالم - عبدالله نصيب - محمود عبد العزيز - مروان عطية - أحمد عيد - خالد الغندور - مابولولو - إبراهيم حسن.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى كالتالى : البلعوطى، أحمد يوسف، خالد رضا، محمد حامد، مؤمن راضي، أحمد اوفا، أحمد كالوشا، رفيق كابو، مصطفى دويدار، أحمد عيد، محمد مجدى.

يتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز السادس من ترتيب جدول مواجهات الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد فريق إنبي في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.