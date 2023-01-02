شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الأهلى يعانى من عدم الثبات فى الأوقات الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طه إسماعيل، نجم الأهلى السابق، أن المارد الأحمر يعانى هذا الموسم من عدم الثبات فى الأوقات الحاسمة من المباريات.

وقال طه إسماعيل، فى تصريح خلال الاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى مع بيراميدز على شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن الأهلى يحتاج لإصلاح هذا الأمر عن طريق تدخل المدير الفنى أو مساعده فى الوقت المناسب منعاً لفقد النقاط.

ويستضيف فريق الأهلى نظيره بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.

وتعادل الأهلى مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز بثلاثية دون رد على الاتحاد السكندري في نفس الجولة.