شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتوجه من فرنسا إلى السويد 11 يناير للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب مصر لكرة اليد من معسكر فرنسا إلى السويد يوم 11 يناير الجارى لخوض منافسات بطولة العالم فى النسخة المقبلة والتى تقام بالسويد وبولندا.

ومن المقرر أن يتوجه منتخب مصر الأول لكرة اليد إلى فرنسا غدا للدخول فى معسكر مغلق يتخلله المشاركة فى دورة ودية استعدادا لبطولة العالم ببولندا والسويد فى يناير الجارى.

وتضم الدورة الودية منتخبات فرنسا ومصر والتشيك وهولندا، وبعد انتهاء الدورة الدولية يستمر منتخبنا الوطنى المصرى فى برنامجه التدريبي بفرنسا قبل التوجه إلى السويد لخوض منافسات بطولة العالم القادمة فى نسختها ال28 للرجال لكرة اليد ببولندا و السويد 2023.

قائمة المنتخب جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد علي (سينفين الإسباني).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك) – عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد خيري (الأهلي) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادي خليل (الزمالك).

ومن المقرر أن يتم إستبعاد لاعبين قبل إنطلاق منافسات بطولة العالم .

ويغيب عن صفوف المنتخب الوطنى لكرة اليد في بطولة العالم يحيى خالد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية في برشلونة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023:

المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.

المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية - سلوفينيا.

المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.

المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.