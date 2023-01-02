شاهد تعليق الحساب الرسمى لنادى أسوان بعد الفوز على الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - شاهد تعليق الحساب الرسمي لنادى أسوان بعد الفوز على الزمالك

علق الحساب الرسمي لنادي أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الفوز الذى حققه أعلى الزمالك بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اسوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحطة قطار يشير إلى نادي الزمالك، وصورة مدون عليها: "قطار الجولة رقم 11 المتجه إلى القاهرة يصل الآن على رصيف رقم 2، فلتصحبكم السلامة".

حقق فريق أسوان فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك الهزيمة هى الأول للفارس الأبيض فى الموسم الجارى.