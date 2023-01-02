شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين يقود هجوم الأهلى أمام بيراميدز وأفشة وسافيو فى وسط الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الأهلى، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من..

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى

فى الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هانى - على معلول

فى الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - برونو سافيو - كريم فؤاد

فى الهجوم: شادى حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود متولى - رامى ربيعة - أحمد عبد القادر - محمد شريف - حسين الشحات - على لطفى - رأفت خليل - محمد فخرى - أحمد نبيل كوكا.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.